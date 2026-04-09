En un escenario internacional marcado por una tregua frágil en Medio Oriente, la intermitente apertura del Estrecho de Ormuz y el precio del barril de petróleo que ronda los 100 dólares, se reaviva el debate sobre la dependencia de los combustibles fósiles. En este contexto, Toyota desembarcó en el mercado chino con el vehículo eléctrico más económico de su historia: bZ3X.

En el competitivo mercado de automóviles eléctricos, la automotriz japonesa Toyota redobla su apuesta en China con la presentación del bZ3X, un SUV compacto de cinco plazas que se posiciona como una alternativa más accesible dentro de su portafolio. El modelo llegará al gigante asiático con un precio estimado de US$15.000 ( ¥110.000), lo que lo convierte en una opción un 30 por ciento más económica que el sedán bZ3, hasta ahora uno de los exponentes de gama media y alta que la compañía comercializa en ese país.

LA SUV bZ3X saldrá al mercado con un precio equivalente a los US$15000

Medidas y autonomía del SUV eléctrico Toyota bZ3X

La comercialización del bZ3X estará a cargo de GAC-Toyota, la empresa conjunta que Toyota mantiene con el fabricante chino GAC desde 2004, con participación accionaria equitativa. El nuevo SUV se inscribe en el segmento C, con dimensiones de 4,60 metros de largo, 1,87 metros de ancho y 1,64 metros de alto. Además, el nuevo vehículo eléctrico tendráe una distancia entre ejes de 2,76 metros, lo que le permite ofrecer un equilibrio entre espacio interior y maniobrabilidad urbana.

En materia de rendimiento, el bZ3X contará con una única motorización eléctrica de 204 caballos de fuerza, aunque ofrecerá tres configuraciones de batería: 50, 58 y 69 kWh. Según datos preliminares, estas variantes permitirían autonomías de 430, 530 y hasta 620 kilómetros respectivamente, aunque expertos advierten que las cifras del ciclo de homologación chino suelen ser optimistas frente al uso real.

El interior del Toyota bZ3X es una mirada al futuro con amplios espacios

Cómo es el interior del Toyota bZ3X

En su interior. el bZ3X refleja un giro hacia el minimalismo tecnológico, en línea con las tendencias del mercado asiático. Incorpora una pantalla multimedia de 14,6 pulgadas con control por voz y un panel de instrumentos digital de 8,8 pulgadas. La ausencia de botones físicos y el protagonismo de la interfaz digital marcan una clara diferencia respecto de los modelos destinados a Occidente. Además, la versatilidad es un punto fuerte: los asientos delanteros y traseros pueden abatirse completamente, generando un espacio de carga de casi 3 metros de longitud.

Las versiones más equipadas, con precios que parten desde los US$20.700, integran el sistema de conducción inteligente Momenta 5.0, que incluye 25 asistencias avanzadas a la conducción (ADAS). Entre ellas se destacan el control de crucero adaptativo en ruta, el estacionamiento remoto, el asistente para tráfico urbano y los sistemas de monitoreo de puntos ciegos.

El modelo se apoya en la plataforma AEP 3.0, la misma utilizada por el GAC Aion V, lo que refuerza la sinergia tecnológica entre ambas compañías. La respuesta del mercado no tardó en llegar: según la automotriz, el bZ3X superó los 10.000 pedidos en apenas una hora desde la apertura de su preventa, consolidándose como una de las apuestas más prometedoras de la marca en lao qu a automóviles eléctricos se refiere.