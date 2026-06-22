El primer ministro británico Keir Starmer anunció su renuncia como líder del Partido Laborista en un discurso emotivo frente al número 10 de Downing Street, apenas dos años después de haber conseguido una victoria electoral aplastante que puso fin a 14 años de gobiernos conservadores. Starmer permanecerá en el cargo hasta que se elija a su sucesor, un proceso que el Comité Nacional Ejecutivo del partido arrancará el 9 de julio con la presentación de candidaturas. "Un nuevo líder del Partido Laborista, y por ende del Reino Unido, asumirá el cargo en septiembre. Haré todo lo posible para garantizar una transición de poder ordenada", afirmó, visiblemente emocionado. En un giro personal inusual para un discurso político, anheló poder ser "el mejor marido que pueda" para su esposa y "el mejor padre que pueda" para sus hijos. Trump, que había anticipado la renuncia el día anterior en Truth Social señalando que Starmer "fracasó estrepitosamente en inmigración y energía", fue uno de los primeros en reaccionar con un escueto "¡Le deseo lo mejor!".

El favorito para sucederlo es Andy Burnham, el exalcalde de Mánchester que el jueves pasado derrotó a la ultraderecha de Nigel Farage en las elecciones de la circunscripción de Makerfield, obteniendo así el escaño parlamentario necesario para participar en las primarias. La retirada temprana del exministro de Justicia Wes Streeting —uno de los nombres más evidentes para competir— despejó el camino: "Estoy convencido de que hay hueco para mis ideas bajo el liderazgo de Andy", declaró Streeting, pidiendo a otros posibles aspirantes que eviten "pasar todo el verano exagerando pequeñas diferencias". Si nadie decide enfrentarse a Burnham, el proceso podría acelerarse y el exalcalde podría entrar en Downing Street a mediados de julio, convirtiéndose en el séptimo primer ministro británico en una década.

La dimisión se produce en un momento particularmente simbólico: el martes se cumplen diez años del referéndum del Brexit, la decisión que empujó al Reino Unido a una inestabilidad política de la que no ha logrado salir. Starmer llegó al poder con la promesa de cerrar esa etapa de turbulencia, pero su gobierno quedó atrapado entre el escándalo del exembajador Mandelson —sometido a investigación parlamentaria—y las derrotas electorales ante Reform UK de Farage.