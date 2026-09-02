Brasil alcanzó en julio un nuevo máximo histórico en su producción de petróleo al llegar a los 4,5 millones de barriles diarios, cifra que representó un incremento del 13,6 % en comparación con el mismo mes del año anterior y un crecimiento del 0,5 % respecto a junio. Según los datos publicados por la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), el resultado superó el récord registrado el mes previo, cuando se extrajeron 4,47 millones de barriles diarios.

Sumando la extracción de gas natural, la producción total del país alcanzó los 5,85 millones de barriles de petróleo equivalente por día durante el período analizado. El rendimiento de los yacimientos marítimos ubicados en la formación del presal se consolidó como el factor determinante de este volumen. Durante julio, esta región aportó 4,8 millones de barriles de petróleo equivalente diarios, lo que constituyó el 82,4 % de la producción nacional conjunta de hidrocarburos.

La actividad en estos campos submarinos experimentó una suba interanual del 18,2 % y un avance del 0,3 % frente a junio, registrando la extracción de 3,7 millones de barriles de crudo y 173,7 millones de metros cúbicos de gas natural a través de 203 pozos operativos.

En contraste con el dinamismo del sector energético, las previsiones para la actividad económica general muestran signos de desaceleración. De acuerdo con el informe divulgado por la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP), se proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 1,9 % para 2026, con sesgo a la baja, tras haberse registrado un avance del 0,5 % en el segundo trimestre.

La entidad empresarial mantuvo además una estimación de expansión del 1,1 % para 2027, también con tendencia a la baja, luego del incremento del 2,3 % registrado en 2025.