La Agencia Nacional de Protección de Datos de Brasil (ANPD) multó a ByteDance, propietaria de TikTok, con 153,7 millones de reales —equivalentes a 25,57 millones de euros— por irregularidades en el tratamiento de datos personales de niños y adolescentes, en violación de la Ley General de Protección de Datos brasileña. Además de pagar la multa, TikTok deberá eliminar los datos recopilados de forma irregular y comprometerse a implementar un plan de cumplimiento que incluye la aplicación automática de configuraciones de privacidad más estrictas para cuentas de menores de 16 años, el refuerzo de herramientas de supervisión parental y la introducción de filtros de contenido más exigentes. Para los usuarios que accedan a la plataforma sin registrarse, la resolución establece medidas específicas: suspensión de la publicidad en todo Brasil, restricción de contenidos a los aptos para todas las edades, límite de uso de 12 horas diarias y prohibición de publicar contenidos o ver emisiones en directo.

La ANPD detectó prácticas irregulares en las dos modalidades de acceso a TikTok —con cuenta registrada y sin registro— señalando que los mecanismos implementados por la plataforma "no fueron suficientes para impedir, desde el principio, el tratamiento indebido de datos personales de niños y adolescentes". La decisión se inscribe en un contexto de endurecimiento regulatorio que en el mismo mes llevó a la ANPD a ordenar a Discord suspender las emisiones en directo y las videollamadas tras el caso de una adolescente supuestamente incitada al suicidio durante una retransmisión en vivo, medida que la empresa recurrió y que la agencia analiza. Brasil viene adoptando una postura cada vez más estricta frente a las redes sociales: una ley reciente obliga a vincular las cuentas de menores de 16 años con las de sus padres y a verificar la edad de los usuarios, y en 2024 la plataforma X permaneció bloqueada 40 días hasta acatar órdenes del Tribunal Supremo.

La multa brasileña a TikTok se suma a la condena de 400 millones de dólares que la plataforma acordó con el Departamento de Justicia de Estados Unidos apenas tres días atrás por las mismas prácticas bajo la ley COPPA, configurando en pocas semanas el frente regulatorio más amplio que la empresa ha enfrentado simultáneamente en distintos países. La tendencia es global: Australia prohibió las redes sociales a menores de 16 años, Canadá presentó legislación equivalente, Reino Unido anunció restricciones similares y un tribunal de Nuevo México condenó a Meta a 567 millones de dólares por daños a la salud mental de los jóvenes. El consenso internacional sobre la necesidad de regular el acceso de menores a las plataformas digitales se consolida a una velocidad que las propias empresas no anticiparon.