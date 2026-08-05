Brasil pidió que el embajador argentino deje Brasilia y el Gobierno confirmó la decisión

La crisis diplomática entre Argentina y Brasil sumó este miércoles un nuevo capítulo. El canciller Pablo Quirno confirmó que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva pidió formalmente que el embajador argentino en Brasilia, Guillermo Daniel Raimondi, abandone su cargo, en una decisión que profundiza el deterioro de la relación bilateral.

Según explicó el funcionario, la notificación fue recibida por la Cancillería argentina luego de que Brasil decidiera retirar a su propio embajador en Buenos Aires y reducir la representación diplomática al nivel de encargado de negocios. Quirno calificó la medida como "unilateral" y sostuvo que el Gobierno argentino la lamenta.

Pese a la escalada, el canciller descartó una respuesta equivalente por parte de la Casa Rosada.

"Para pelearse hacen falta dos. Nosotros no vamos a entrar en esa pelea ni a romper relaciones", afirmó, al remarcar que el vínculo bilateral continuará al nivel que determine el gobierno brasileño.

Quirno también rechazó que la Argentina vaya a adoptar represalias diplomáticas y aseguró que el objetivo es preservar los canales institucionales entre ambos países, a pesar de las diferencias políticas que se profundizaron en las últimas semanas.

La decisión de Brasil se produjo después de una serie de cruces públicos entre Javier Milei y Lula da Silva, que derivaron en la mayor tensión diplomática entre ambos gobiernos desde el inicio de la actual gestión. Brasil consideró que las reiteradas descalificaciones del mandatario argentino afectaron la relación bilateral y decidió reducir el nivel de representación diplomática.

Mientras tanto, desde la Cancillería argentina insistieron en que no existe intención de profundizar el conflicto y reiteraron que el país mantendrá abiertas las vías de diálogo con uno de sus principales socios comerciales en el Mercosur.