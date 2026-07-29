El canciller argentino, Pablo Quirno, aseguró que no existe posibilidad de romper las relaciones diplomáticas con Brasil, tras los recientes cruces de declaraciones entre el presidente Javier Milei y el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. En declaraciones a Radio Mitre, el titular del Palacio San Martín afirmó que el Gobierno argentino circunscribe el conflicto al ámbito político y electoral, evitando trasladar la disputa al plano institucional entre ambos Estados. Asimismo, Quirno desestimó las declaraciones del vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, quien había cuestionado los dichos de Milei, señalando que cada país opera de manera soberana respecto de sus decisiones internas.

La tensión diplomática derivó en el llamado a consultas del embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Glinternick Bitelli, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país (Itamaraty), en señal de protesta por los ataques verbales de Milei durante su reciente visita a San Pablo. Ante esta medida diplomática, Quirno expresó la expectativa del Ejecutivo argentino de que el representante brasileño se reincorpore a sus funciones en la capital argentina a la brevedad. El ministro enfatizó que las divergencias expresadas corresponden a una diferencia de criterios sobre la gestión gubernamental, sin que ello altere los canales formales de la relación bilateral.

En relación con el contexto político de la región, el canciller remarcó la alineación internacional de la administración argentina con las ideas de la libertad y las presidencias afines en América Latina. Asimismo, Quirno destacó la vigencia de la alianza estratégica con Estados Unidos, fundamentada en la afinidad política y personal entre el presidente Donald Trump y Javier Milei. Según la posición fijada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Casa Rosada buscará sostener esta proyección regional e internacional mientras mantiene delimitados los desacuerdos políticos con la administración del gigante sudamericano.