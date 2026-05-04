Joaquín 'El Chapo' Guzmán envió cartas manuscritas a un tribunal federal de Nueva York en las que solicita su extradición a México y cuestiona la legalidad de su condena a cadena perpetua, dictada en 2019 por delitos de narcotráfico. En una de las misivas, fechada el 23 de abril y publicada por la corte, el cofundador del Cártel de Sinaloa escribió que está "luchando por una extradición a México" y reclamó que se respeten sus derechos a solicitarla. En otra carta redactada este mismo lunes, Guzmán pidió acceso a los documentos presentados por el gobierno estadounidense durante su juicio, argumentando que "no demostraron la justificación de mi cruel castigo en los tribunales de distrito de Brooklyn". El narco, que escribe en un inglés con faltas gramaticales y de sintaxis, afirmó además llevar más de tres años intentando que la corte acepte un recurso de apelación para celebrar un nuevo juicio.

Las cartas revelan a un Guzmán que no resignó su combate legal desde la prisión de máxima seguridad en Colorado donde cumple condena. En una misiva del 20 de abril se quejó de no haber podido obtener los documentos que sustentaron su condena, e invocó la protección de "la primera a la quinta enmienda" de la Constitución estadounidense para respaldar sus reclamos. "El veredicto de mi juicio no fue justo", escribió, en una de las afirmaciones más directas que ha realizado desde que fue extraditado a Estados Unidos en 2017, luego de dos sonadas fugas de prisiones mexicanas. No es la primera vez que Guzmán recurre a cartas para hacer públicas sus quejas: en el pasado ya había denunciado las condiciones de aislamiento en su celda y la falta de visitas familiares, y llegó a pedir ayuda a la anterior administración mexicana.

La solicitud de extradición llega en un momento en que el gobierno de México atraviesa su propia reorganización en materia de seguridad, tras la reciente captura de "El Jardinero", el posible sucesor de "El Mencho" al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación. Las posibilidades reales de que el pedido del Chapo prospere son consideradas escasas por los expertos, dado que Estados Unidos no suele extraditar a condenados que ya están cumpliendo sentencia en su territorio, y menos aún cuando se trata de uno de los narcotraficantes más buscados de la historia reciente. La jugada, sin embargo, mantiene el nombre de Guzmán en la escena pública y subraya que, aun desde el aislamiento de una celda de máxima seguridad, el histórico líder del Cártel de Sinaloa no ha dejado de mover sus fichas.