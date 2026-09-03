Chile estudia construir un túnel bajo el Estrecho de Magallanes para conectar Tierra del Fuego

Chile avanza en el análisis de un proyecto que podría transformar la conectividad en el extremo sur de la Patagonia: la construcción de un túnel bajo el Estrecho de Magallanes para establecer una conexión terrestre permanente con Tierra del Fuego.

La iniciativa se encuentra todavía en una etapa preliminar. El Gobierno Regional de Magallanes y especialistas de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile acordaron desarrollar un estudio de factibilidad que permitirá determinar las condiciones técnicas, geológicas y económicas necesarias para llevar adelante la obra.

El proyecto contempla un túnel de aproximadamente 3,7 kilómetros en el sector conocido como Primera Angostura, donde la distancia entre las costas es menor. La conexión uniría Punta Delgada, en el continente, con Bahía Azul, en el sector chileno de Tierra del Fuego.

La alternativa busca resolver uno de los principales problemas de conectividad de la zona: la dependencia de los transbordadores para atravesar el estrecho. Las condiciones meteorológicas, especialmente los fuertes vientos, pueden interrumpir el servicio y dejar temporalmente aislada a la isla del resto del continente.

El estudio de factibilidad demandaría entre seis y ocho meses. Durante ese período se analizarán, entre otros aspectos, las características del suelo marino, los movimientos tectónicos, las corrientes y las condiciones de seguridad que debería afrontar una obra subterránea en una zona de clima extremo.

Un proyecto que también impactaría a la Argentina

Aunque la iniciativa es impulsada desde Chile, su eventual concreción tendría consecuencias directas para Argentina, especialmente para Tierra del Fuego.

Una parte importante del tránsito que utiliza actualmente el sistema de ferries corresponde a vehículos y personas argentinas que necesitan atravesar territorio chileno para conectar la isla con el continente. El nuevo túnel permitiría eliminar el tramo marítimo y reducir una de las principales fuentes de demoras del recorrido.

La conexión, sin embargo, seguiría dependiendo del tránsito por territorio chileno, ya que el proyecto se ubicaría en el sector chileno del Estrecho de Magallanes. Para los fueguinos argentinos, la vinculación terrestre con el continente continuaría requiriendo el paso por Chile.

La alternativa del túnel comenzó a ganar fuerza frente a la posibilidad de construir un puente. Los especialistas consideran que las condiciones de viento de la zona representan un desafío significativo para una estructura de ese tipo, mientras que una solución subterránea permitiría reducir parte de esas dificultades.

El proyecto también despierta interés por su posible impacto sobre el turismo, el transporte de cargas y la integración económica de la Patagonia austral. Sin embargo, todavía resta determinar si los estudios confirmarán su viabilidad y, en ese caso, cómo se financiaría una obra de semejante magnitud.

Por ahora, el túnel es una posibilidad en estudio. El próximo paso será conocer los resultados del análisis de factibilidad que definirá si la conexión bajo el Estrecho de Magallanes puede convertirse en una obra concreta.