Javier Milei y José Antonio Kast se reunieron en Chile en medio de la tensión por el Estrecho de Magallanes

El presidente Javier Milei se reunió este jueves con su par de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda, en Santiago, en un encuentro atravesado por la reciente polémica en torno al Estrecho de Magallanes. El mandatario argentino llegó al palacio de gobierno cerca de las 11, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, luego de participar del Foro de Madrid en Las Condes.

La reunión estuvo centrada en cuestiones de cooperación bilateral, acuerdos políticos y fortalecimiento de los vínculos económicos y de integración entre Argentina y Chile. Sin embargo, al finalizar, ninguno de los dos mandatarios realizó declaraciones públicas sobre el contenido de la conversación.

El encuentro se produjo después de la controversia generada por declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, quien había incluido a la zona de Magallanes dentro de una reflexión sobre soberanía y la importancia estratégica del paso bioceánico.

Las declaraciones provocaron una fuerte reacción en Chile. El canciller Francisco Pérez Mackenna había remarcado que el Estrecho de Magallanes es “indiscutiblemente chileno”, mientras que Kast también reafirmó públicamente la soberanía de su país sobre el paso marítimo.

En los días previos, distintos parlamentarios chilenos habían reclamado que Milei derogara el Decreto 457 de 2021, que incluye referencias al Estrecho de Magallanes como un espacio cuyo control debía ser fortalecido de manera conjunta. Kast, sin embargo, descartó exigirle al mandatario argentino la firma de una derogación y sostuvo que los tratados internacionales dejan clara la soberanía chilena sobre el estrecho.

La bilateral entre Milei y Kast fue además precedida por una reunión del Presidente argentino con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos. El encuentro tuvo lugar luego de las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la posición de Washington frente a la disputa por las Islas Malvinas.

La agenda de Milei en Chile forma parte de una jornada marcada por la política exterior. Tras su participación en el Foro de Madrid y los encuentros bilaterales, el Presidente regresará a la Argentina para preparar el mensaje que emitirá esta noche a las 21 por cadena nacional, centrado en la cuestión Malvinas.