Christa Pike, la única mujer condenada a muerte en el estado de Tennessee, inició sus primeros movimientos físicos en el hospital tras sobrevivir a un intento de ejecución por inyección letal perpetrado el pasado 30 de septiembre. Según informó su abogado, Stephen Ferrell, la mujer logró ponerse de pie y caminar dentro de su habitación asistida, aunque padece afecciones severas en los brazos y episodios de desorientación mental derivados de las dos dosis masivas de pentobarbital que le fueron administradas. La reclusa de 50 años, que se encontraba en estado crítico e inconsciente al momento de ingresar al centro médico, permanece bajo custodia mientras los especialistas evalúan la posibilidad de que sufra daños neurológicos permanentes tras el fallido procedimiento penitenciario.

Pike fue condenada a la máxima pena por el asesinato cometido en 1995 contra Colleen Slemmer, una joven de 19 años a quien torturó y golpeó junto a su entonces novio, Tadaryl Shipp, en un centro de formación laboral cuando tenía 18 años. Tras el desenlace de la semana pasada —descripto por especialistas como un hecho sin precedentes en la historia judicial de los Estados Unidos con este método—, un tribunal estatal emitió una orden cautelar que exige al Departamento de Correccional de Tennessee la conservación de todas las pruebas, registros médicos y fármacos utilizados durante la jornada. La medida judicial busca preservar los elementos probatorios ante una eventual demanda contra el Estado y la revisión del protocolo aplicado.

Frente a la incertidumbre jurídica del caso, la defensa técnica de la reclusa solicitó formalmente al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que conmute la sentencia capital por una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, argumentando que someter nuevamente a Pike a un proceso de ejecución constituiría un trato cruel e inhumano. Por su parte, familiares de la víctima calificaron el fallido procedimiento de la inyección letal como un desastre institucional, mientras el equipo legal de la reclusa insiste en la necesidad de brindarle atención psicológica especializada antes de definir su eventual traslado de regreso al sistema penitenciario.