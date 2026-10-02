Christa Pike, de 50 años, sobrevivió al intento de ejecución realizado el miércoles por la noche en Tennessee, Estados Unidos, después de recibir dos dosis de pentobarbital, el fármaco utilizado en el protocolo estatal de inyección letal. Según la información difundida, la mujer continuó respirando e incluso roncó después de la administración de las drogas.

El abogado de Pike informó que la condenada permanece hospitalizada y recibe «atención médica vital». Tras lo ocurrido, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió las ejecuciones en el estado y ordenó una investigación independiente sobre los procedimientos.

El episodio llamó la atención de Michael Graczyk, periodista de Texas que presenció cerca de 500 ejecuciones durante su carrera en Associated Press (AP). Aunque había registrado otros problemas durante las inyecciones letales, nunca había conocido un caso en el que una persona sobreviviera después de recibir los fármacos.

Graczyk, de 76 años, trabajó durante 46 años para Associated Press y se jubiló de la agencia en 2018. Sin embargo, continuó vinculado a la cobertura de ejecuciones, una tarea que considera parte fundamental de su labor periodística.

«Era solo cuestión de tiempo», afirmó a BBC News al referirse a lo sucedido con Pike. Durante sus años de cobertura en Texas, recordó dos ocasiones en las que las agujas se desprendieron y tuvieron que volver a insertarse antes de completar la ejecución.

La diferencia en el caso de Tennessee es que, según explicó, nunca había presenciado ni conocido una situación en la que el condenado continuara con vida después de la administración de la inyección.

Qué falló en el protocolo de ejecución de Tennessee

Según Associated Press, el protocolo de Tennessee contempla un segundo par de jeringas de pentobarbital en caso de que la primera administración no provoque la muerte de la persona.

Sin embargo, el procedimiento no especifica qué debe suceder si el condenado continúa con vida después de utilizar también la segunda dosis. Esa omisión quedó en el centro de la investigación ordenada por el gobernador Bill Lee.

El caso vuelve a poner bajo escrutinio los protocolos de inyección letal en Estados Unidos, especialmente por las dificultades para conseguir los medicamentos y las controversias sobre su administración.

Las ejecuciones fallidas reabren el debate sobre la pena de muerte

Los problemas durante las inyecciones letales no son nuevos en Estados Unidos. El Centro de Información sobre la Pena de Muerte registró 64 ejecuciones fallidas desde 1982, de las cuales 51 involucraron inyecciones letales.

En al menos siete casos, los procedimientos se interrumpieron porque no fue posible colocar la vía intravenosa. La escasez de medicamentos y los cambios en las sustancias utilizadas también alimentaron las controversias sobre la aplicación de este método.

La inyección letal es el método más habitual en los estados que mantienen la pena capital. En algunos lugares, las dificultades para conseguir los fármacos impulsaron la recuperación de métodos alternativos, como el fusilamiento.

Texas concentra la mayor cantidad de ejecuciones de Estados Unidos

Desde que la Corte Suprema estadounidense restableció la pena capital en 1976, se realizaron 1.683 ejecuciones en el país, según las cifras aportadas por el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Texas encabeza el registro, con 602 ejecuciones. En 1982 se convirtió en el primer estado en utilizar la inyección letal para cumplir una sentencia de muerte.

Graczyk considera que la presencia de periodistas durante estos procedimientos permite documentar cómo actúa el Estado cuando ejerce su facultad de quitarle la vida a una persona.

«Siempre pensé que era importante que hubiera alguien sin ningún interés en el resultado del caso para presenciar cómo se aplica la ley y asegurarse de que se haga correctamente», explicó.

El crimen por el que Christa Pike fue condenada

Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años de Florida, ocurrido en 1995. Ambas se habían conocido en un programa de capacitación laboral en Knoxville, Tennessee.

Pike tenía 18 años cuando cometió el crimen junto con su entonces novio, Tadaryl Shipp. Según la información del caso, Slemmer fue torturada y asesinada. Shipp recibió una condena a prisión perpetua.

La víctima era recordada por sus familiares y amigos como una joven que disfrutaba de patinar, tenía una sonrisa fácil y estaba dispuesta a ayudar a los demás.

La madre de Slemmer, May Martinez, estuvo presente durante el intento de ejecución y describió lo sucedido como «un desastre», según declaraciones a NBC News.

El recuerdo de otra ejecución que marcó al periodista

Entre las numerosas ejecuciones que cubrió, Graczyk recuerda especialmente la de Jonathan Nobles, realizada en Texas en 1998. Nobles había sido condenado por el asesinato de Kelley Fraquhar y Mitzi Johnson-Nalley, ocurrido en Austin en 1986.

Antes de morir, Nobles interpretó «Noche de Paz». Graczyk recuerda que el condenado dejó de cantar cuando llegó a una parte de la letra, momento en el que comenzó a perder el conocimiento.

Décadas después, el periodista todavía relaciona esa canción con aquella ejecución. Es una de las escenas que, según cuenta, permanecen intactas en su memoria.

Su cobertura también está atravesada por la preocupación de que las víctimas queden relegadas cuando la atención pública se concentra en el condenado y en las circunstancias de su muerte.