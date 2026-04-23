Un concejal de la localidad de San Felipe, Chile, reconoció haber utilizado dinero público destinado a viáticos para adquirir drogas, tras denunciar inicialmente un supuesto secuestro. Se trata de Ronald Olivares Cruz, quien en enero de 2025 afirmó haber sido retenido contra su voluntad luego de asistir a una capacitación en Viña del Mar.

La versión oficial cambió cuando la policía y la Fiscalía recopilaron antecedentes del caso. Olivares admitió ante medios locales que salió voluntariamente con un grupo de desconocidos para comprar sustancias ilícitas. “Salí de la casa de mis familiares con la finalidad de comprar cigarros y falopa”, declaró, desmintiendo así su denuncia inicial.

Compró drogas con viáticos

Uno de los aspectos más graves del caso es el desvío de aproximadamente $350 mil pesos chilenos, correspondientes a viáticos de la actividad oficial, para la adquisición de drogas. Según el propio concejal, además de los gastos iniciales, realizó varias transferencias a cuentas bancarias de terceros para continuar comprando drogas y alcohol, mientras se encontraba “intimidado” por los sujetos que lo acompañaban.

Olivares descartó cualquier privación de libertad, indicando que su relato inicial respondió a la intención de justificar su ausencia ante su familia y evitar posibles consecuencias administrativas. La policía confirmó que no existieron indicios de secuestro.

El caso escaló este martes cuando la Municipalidad de San Felipe informó que presentó una querella contra el edil. La alcaldesa Carmen Castillo señaló que la medida se tomó tras identificar posibles irregularidades en las declaraciones de Olivares, las cuales deberán ser evaluadas por la justicia.