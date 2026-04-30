El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acusó a su par colombiano, Gustavo Petro, de impulsar una "incursión" de guerrilleros colombianos a través de la frontera común, en una escalada que lleva la tensión bilateral a su punto más crítico desde que ambos mandatarios se enfrentaron en febrero. "Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de Petro. Cuidaremos nuestra frontera y a nuestra población", escribió Noboa en X, sin aportar pruebas ni precisar fecha ni lugar de la presunta incursión.

La acusación se suma a los reproches que Quito viene formulando desde hace meses sobre la supuesta falta de acción de Bogotá para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en los 600 kilómetros de frontera que comparten ambos países, donde operan bandas dedicadas al tráfico de drogas, de personas, la minería ilegal y el contrabando.

Petro respondió con igual contundencia desde la misma red social: "Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construimos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras", escribió el presidente colombiano, quien a su vez lanzó esta semana sus propios señalamientos contra Noboa. Petro lo acusó de interferir en las campañas presidenciales colombianas para favorecer a la derecha de cara a las elecciones del 31 de mayo, y sugirió además que los explosivos usados en un atentado del sábado pasado —que dejó 21 civiles muertos en el suroeste de Colombia— provenían de Ecuador. La autoría del ataque fue asumida por guerrilleros disidentes de las extintas FARC, quienes lo atribuyeron a un "error táctico" ocurrido en medio de combates con el ejército.

El cruce de acusaciones entre dos presidentes de signos políticos opuestos dibuja un escenario de deterioro acelerado en una frontera que ya es una de las más conflictivas de América del Sur. Ecuador aplica desde hace años una política de línea dura contra el crimen organizado, pero la violencia no cede: el país registró en 2025 una tasa de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de la región. Noboa fue directo en su mensaje final a Petro: "Dedíquese a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos", escribió, en una frase que resume el tono de una relación bilateral que parece haber agotado los canales del diálogo diplomático.