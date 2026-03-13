El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que en las últimas semanas funcionarios cubanos han mantenido "conversaciones" con representantes del gobierno de Estados Unidos, en un contexto de crecientes tensiones entre ambos países.

En un encuentro con las máximas autoridades cubanas, Díaz-Canel explicó que estas reuniones "han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones".

Desde enero de 2026, Estados Unidos aplica un bloqueo energético contra Cuba, alegando una "amenaza excepcional" para su seguridad nacional proveniente de la isla comunista situada a tan solo 150 kilómetros de Florida. Esta medida ha provocado severos problemas en Cuba, incluyendo escasez de combustibles y cortes frecuentes de electricidad.

El Vaticano como mediador

En un gesto hacia la mediación del Vaticano, Cuba anunció la liberación anticipada de 51 presos en los próximos días, quienes han cumplido una parte significativa de sus condenas y mantenido buena conducta, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano.

El comunicado oficial destaca que esta decisión es una práctica habitual en el sistema judicial cubano y forma parte del "espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano".

Estas acciones diplomáticas se enmarcan en un contexto donde el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, mantuvo una audiencia con el papa León XIV durante una gira por Europa el 28 de febrero, mientras la isla enfrenta una profunda crisis agravada por la interrupción del suministro de combustible proveniente de Caracas tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

Por otra parte, semanas antes, altos funcionarios de la Santa Sede sostuvieron encuentros con diplomáticos estadounidenses para abordar la situación cubana, evidenciando la importancia del Vaticano como mediador en las relaciones entre La Habana y Washington.