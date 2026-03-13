El Mando Central del Ejército de Estados Unidos confirmó la muerte de al menos cuatro de los seis tripulantes del avión cisterna KC-135 siniestrado en el oeste de Irak. Siguen buscando a los otros dos. También se anunció que el avión no fue derribado, por lo que se es posible que el avión sufriese un accidente mientras realizaba el repostaje de otro aparato, que aterrizó sin daños.

El ejército de Estados Unidos había informado mas temprano que había perdido un avión militar de reabastecimiento en vuelo que se estrelló en el oeste de Irak, en un incidente ocurrido durante operaciones que tuvieron lugar en la región.

El hecho involucró a dos aeronaves, de las cuales una se precipitó a tierra mientras que la otra logró aterrizar sin inconvenientes, según confirmó el Comando Central estadounidense (CENTCOM).

De acuerdo con el comunicado oficial, el episodio ocurrió en “espacio aéreo amigo” y no fue producto de fuego enemigo ni de un ataque de fuerzas aliadas. Tras el accidente, las autoridades militares desplegaron equipos de búsqueda y rescate para localizar a los tripulantes de la aeronave siniestrada.

El avión involucrado es un KC-135 Stratotanker, un modelo utilizado por la Fuerza Aérea estadounidense para reabastecer de combustible a otras aeronaves en pleno vuelo, una función clave en operaciones militares prolongadas.

El incidente ocurrió en medio de las operaciones militares que el país norteamericano lleva adelante en la región como parte de su campaña contra Irán y grupos aliados, en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente.