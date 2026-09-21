Alemania vivió una jornada electoral que profundiza la crisis política del canciller Friedrich Merz y confirma el reordenamiento del mapa partidario alemán en sus dos extremos. En Berlín, el partido de izquierda Die Linke se impuso con el 25,3% de los votos, convirtiéndose por primera vez en la fuerza más votada en una elección regional de la capital, con su candidata Elif Eralp en condiciones de intentar formar una coalición de gobierno. La CDU, que gobernaba Berlín en coalición con el SPD, quedó detrás de la izquierda, mientras AfD alcanzó el 16,3%. En paralelo, en Mecklemburgo-Pomerania Occidental —estado del noreste alemán— la Alternativa para Alemania (AfD) ganó los comicios con alrededor del 38% de los votos, más del doble del 16,7% que había obtenido en las elecciones regionales de 2021, quedando por delante del SPD de la primera ministra Manuela Schwesig, que alcanzó aproximadamente el 35%. Pese a ganar, AfD no tiene asegurado el gobierno regional porque las demás fuerzas descartaron integrar una coalición con ella.

La derrota más humillante de la jornada fue la de la CDU en Mecklemburgo: el partido de Merz registró uno de los peores resultados de su historia y quedó en torno al 5%, el umbral mínimo para ingresar al Parlamento regional, en lo que el propio canciller calificó como un "desastre". Merz sostuvo que continuará con su programa de reformas, pero la acumulación de tres derrotas regionales en tres semanas —Sajonia-Anhalt, Berlín y Mecklemburgo— configura una crisis de representación de la centroderecha alemana que ninguna declaración de perseverancia puede ocultar. La CDU quedó atrapada entre una izquierda que resurge en las ciudades con demandas de vivienda y una AfD que capitaliza el descontento en el este del país con una intensidad que ningún otro partido logra contrarrestar.

Die Linke ganó Berlín con una plataforma de control de alquileres y transferencia de viviendas privadas al Estado, mientras AfD casi triplicó su resultado de 2021 en Mecklemburgo con una combinación de rechazo a la migración y desconfianza hacia el establishment político. En medio, la CDU de Merz se hunde porque no logra articular una respuesta que movilice a su electorado natural. Con Berlín virando a la izquierda y el este consolidado como territorio AfD, Alemania se encamina hacia un otoño político en el que Merz deberá gobernar con una legitimidad regional seriamente erosionada, en el año más turbulento para la democracia alemana desde la reunificación.