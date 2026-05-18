El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió que si las "amenazas de agresión militar" de Estados Unidos contra la isla se concretan, provocarán "un baño de sangre de consecuencias incalculables", en un nuevo y grave capítulo de la escalada de tensiones entre ambos países. Las declaraciones del mandatario cubano se producen tras la difusión de un informe del medio estadounidense Axios que, citando fuentes clasificadas de inteligencia, asegura que La Habana habría adquirido más de 300 drones militares y evalúa posibles escenarios de uso cerca de la base naval estadounidense de Guantánamo, buques militares y posiblemente Key West, en Florida. Según un alto funcionario estadounidense citado por Axios, la información muestra "hasta qué punto la administración Trump considera a Cuba una amenaza debido a los avances en la guerra con drones y la presencia de asesores militares iraníes en La Habana".

Díaz-Canel rechazó de plano esa caracterización. "Cuba no representa una amenaza, ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país. No los tiene contra EE.UU, ni los ha tenido nunca, lo que conoce bien el Gobierno de esa nación, en especial sus agencias de defensa y seguridad nacional", escribió en X. El mandatario reclamó además el derecho de su país a la legítima defensa: "Cuba, que ya sufre una agresión multidimensional de Estados Unidos, tiene el derecho absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica", afirmó, advirtiendo que ese argumento no puede usarse "lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano". En la misma línea, el canciller Bruno Rodríguez recordó que la Carta de la ONU y el derecho internacional reconocen el derecho de toda nación a su legítima defensa.



La tensión retórica tiene también una dimensión práctica y concreta: la Defensa Civil cubana distribuyó en los últimos días una "guía" para "proteger a la población ante una agresión militar", en el marco del ejercicio anual Meteoro realizado junto al Día Nacional de la Defensa. El documento orienta a las familias cubanas a preparar una mochila de emergencia con alimentos para tres días, agua potable, botiquín de primeros auxilios, documentos de identificación, radio, velas, linterna, medicamentos y juguetes para niños pequeños. La publicación de esa guía en un momento de máxima tensión con Washington no parece casual: Cuba se prepara para un escenario de conflicto en el mismo momento en que Trump había declarado apenas días atrás que "tomará el control" de la isla "casi de inmediato" tras concluir las operaciones en Irán, y amenazó con enviar un portaaviones a sus costas.