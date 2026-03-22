Donald Trump lanzó una dura advertencia contra el gobierno iraní si no se aviene a abrir el estrecho de Ormuz en 48 horas, amenazando con atacar plantas energéticas. “Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz dentro de 48 horas desde este momento exacto, Estados Unidos atacará y destruirá sus distintas plantas de energía, comenzando por la más grande”, escribió el mandatario en un mensaje en la red social Truth Social.

Hasta ahora, Estados Unidos se había abstenido de atacar instalaciones energéticas iraníes por el temor al impacto que una acción de ese tipo podría tener en la economía mundial, dado el rol clave del estrecho de Ormuz en el comercio global de petróleo.

En la misma rede social, Trump sostuvo que están “muy cerca de alcanzar nuestros objetivos al considerar la reducción de nuestros grandes esfuerzos militares en Oriente Medio con respecto al régimen terrorista de Irán:

-Degradación total de la capacidad de misiles iraníes, sus lanzadores y todo lo relacionado con ellos.

-Destrucción de la base industrial de defensa de Irán.

-Eliminación de su Armada y Fuerza Aérea, incluyendo armamento antiaéreo.

-Impedir que Irán se acerque siquiera a la capacidad nuclear y estar siempre en posición de que Estados Unidos pueda reaccionar rápida y enérgicamente ante tal situación, si se produjera.

-Proteger, al más alto nivel, a nuestros aliados de Oriente Medio, incluyendo a Israel, Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait y otros”.

Agregó que “el estrecho de Ormuz deberá ser custodiado y vigilado, según sea necesario, por otras naciones que lo utilizan; ¡Estados Unidos no lo hace! Si se nos solicita, ayudaremos a estos países en sus esfuerzos por Ormuz, pero no debería ser necesario una vez que se erradique la amenaza de Irán. Es importante destacar que será una operación militar sencilla para ellos. ¡Gracias por su atención a este asunto!”.