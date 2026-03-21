El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advirtió hoy que "la intensidad de los ataques" sobre Irán "aumentará considerablemente" en los próximos días. Desde el domingo, "la intensidad de los bombardeos que llevarán a cabo las fuerzas israelíes y el ejército estadounidense contra el régimen del terror iraní y las infraestructuras en las que se apoya aumentará considerablemente", dijo Katz.

Su mensaje contrasta con las declaraciones en la víspera del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo que contemplaban "reducir gradualmente" las operaciones contra Irán. Katz aseguró que la campaña liderada por Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, "continuará". "No pararemos hasta que todos los objetivos de la guerra sean alcanzados", sentenció.

Israel se marca como objetivos en el conflicto desmantelar al régimen de los ayatolás, destruir las capacidades de misiles balísticos iraníes y poner fin al programa nuclear iraní. Desde el inicio de la escalada bélica, las autoridades israelíes han virado al establecer el orden de prioridad de estos objetivos.

"Estamos determinados a continuar liderando el ataque contra el régimen terrorista iraní, a decapitar a sus comandantes y frustrar sus capacidades estratégicas, hasta que todas las amenazas de seguridad para el Estado de Israel y los intereses de Estados Unidos en la región sean eliminados", continúa Katz en sus declaraciones.