Las compañías aéreas emiratíes Emirates y Flydubai anunciaron la suspensión de sus operaciones y acuerdos de código compartido en las rutas con origen o destino en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv. La determinación comercial, adoptada con efecto inmediato y por tiempo indeterminado, se produjo horas después del incidente de seguridad registrado en el vuelo FZ1073, en el que el comandante de la nave fue apuñalado por su copiloto antes de ser reducido por la tripulación y pasajeros. Las empresas informaron que la cancelación preventiva de las frecuencias busca facilitar las tareas de los organismos reguladores internacionales encargados de evaluar las brechas en los protocolos de la aviación comercial.

En el marco de la contingencia operativa, la firma Emirates precisó que las personas cuyo itinerario final contemple la ciudad de Tel Aviv no podrán realizar el embarque en sus aeropuertos de origen, mientras que los viajeros en tránsito recibirán asistencia logística y reubicación en vuelos alternativos. Por su parte, la vocería de Flydubai ratificó su compromiso con los peritajes en curso y subrayó que la revisión de la medida dependerá de las evaluaciones técnicas que realicen las autoridades gubernamentales y las agencias de inteligencia de la región.

El cese de las interconexiones aéreas impacta en uno de los corredores más relevantes habilitados tras la firma de los Acuerdos de Abraham en 2020. Las autoridades de aviación civil de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e Israel mantienen una mesa de coordinación técnica para esclarecer el accionar del agresor —quien permanece detenido bajo custodia saudí— y definir nuevos estándares de inspección para las tripulaciones de transporte de pasajeros.