El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rindió un reconocimiento público al capitán indio Smit Machchhar por su accionar determinante para salvar la vida de 174 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo del vuelo FZ1073 de la aerolínea Flydubai. A través de un mensaje institucional, el mandatario destacó la resistencia del piloto frente al ataque perpetrado por su compañero de cabina, subrayando que su heroica reacción evitó una catástrofe aérea a gran escala cuando la aeronave realizaba el trayecto entre Dubái y Tel Aviv.

Según detalló el jefe de Gobierno israelí, Machchhar sufrió herida de gravedad al ser apuñalado en pleno vuelo por el copiloto, quien intentaba sabotear los sistemas de mando para estrellar el avión. Pese a las lesiones, el capitán logró desbloquear la puerta de seguridad de la cabina de mando, maniobra que permitió el ingreso inmediato de viajeros y personal de a bordo para someter al agresor y devolver el control operativo a la tripulación de relevo.

El mandatario expresó sus deseos de una pronta y completa recuperación para el comandante indio, de amplia trayectoria en la aviación comercial, a quien definió de forma explícita como "un verdadero héroe". Actualmente, Machchhar permanece internado bajo atención médica en un centro hospitalario de Tabuk, en Arabia Saudita, donde su estado evoluciona favorablemente mientras las autoridades diplomáticas y sanitarias coordinan su asistencia.