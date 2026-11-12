Una encuesta midió la imagen de 18 presidentes latinoamericanos: ¿en qué puesto quedó Javier Milei?

El presidente argentino Javier Milei logró avanzar dos posiciones en la medición mensual de mandatarios de América Latina correspondiente a noviembre, escalando del decimocuarto al duodécimo puesto entre 18 jefes de Estado evaluados.

De acuerdo con el relevamiento regional efectuado por la consultora CB Global Data entre el 4 y el 9 de noviembre sobre una muestra de más de 51.300 casos, el dirigente registró un ligero aumento de 1,3 puntos porcentuales en su imagen positiva, pasando del 36,1% al 37,4%. No obstante, su diferencial continúa en terreno adverso al cosechar una desaprobación del 57,7%, por lo que su ascenso respondió en gran medida a los pronunciados retrocesos registrados por otros líderes sudamericanos.

En el extremo inferior de la tabla se produjeron las modificaciones más drásticas del período, encabezadas por el derrumbe del destituido expresidente paraguayo Santiago Peña, cuya imagen positiva cayó 18,2 puntos hasta situarse en el 24,7%, registrando el mayor rechazo regional con un 69,8% de negatividad en medio de la crisis política y financiera en su país.

En sintonía, el mandatario chileno José Antonio Kast experimentó una merma de 5,3 puntos porcentuales que relegó su aprobación al 33,5% y lo desplazó al decimosexto lugar, quedando por detrás de Milei. La lista de los rezagados se completó con Daniel Ortega en Nicaragua (36,3%), Delcy Rodríguez en Venezuela (35,6%), José Raúl Mulino en Panamá (34,9%) y Bernardo Arévalo en Guatemala (31,4%).

En la cima de la clasificación regional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consolidó su liderazgo con una valoración favorable del 69,8%, escoltada a apenas tres décimas por el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, quien alcanzó el 69,5% de respaldo.

El podio lo completó la costarricense Laura Fernández con el 52,3%, seguida por el dominicano Luis Abinader (51,2%) y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien protagonizó el mayor crecimiento del mes al subir 5,1 puntos hasta llegar al 50,4% tras su reciente reelección. Por encima de la línea del mandatario argentino también se ubicaron Daniel Noboa de Ecuador (47,8%), Abelardo de la Espriella de Colombia (46,9%), Nasry Asfura de Honduras (45,7%), Keiko Fujimori de Perú (43,8%), Rodrigo Paz de Bolivia (40,2%) y el uruguayo Yamandú Orsi (38,6%).