El presidente argentino, Javier Milei, alcanzó en septiembre un 35,5 % de imagen positiva y un 60,6 % de valoración negativa, situándose en el puesto 14 sobre 18 jefes de Estado evaluados en América Latina. De acuerdo con el estudio realizado por la consultora CB Global Data entre el 7 y el 11 de septiembre, el mandatario tuvo un ligero avance de 0,4 puntos porcentuales respecto al 35,1 % registrado en agosto, resultado que lo mantuvo en el sector bajo del escalafón regional, apenas por encima de los líderes de Nicaragua, Panamá, Venezuela y Guatemala.

En la parte superior de la nómina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asumió el primer lugar con un 69 % de aprobación, desplazando al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, quien quedó en el segundo puesto con el 66,2 %. El podio regional se completó con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, con un 53,6 %, seguido por la gobernante de Perú, Keiko Fujimori (52,4 %), y el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader (50,8 %), quien además anotó el mayor repunte mensual con un alza de 2,7 puntos porcentuales.

El lote intermedio de la tabla incluyó a Laura Fernández de Costa Rica (49,7 %), Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil (48,5 %), Daniel Noboa de Ecuador (47,4 %), Santiago Peña de Paraguay (45,5 %), Nasry Asfura de Honduras (43,2 %), José Antonio Kast de Chile (42,9 %), Rodrigo Paz de Bolivia (41,6 %) y Yamandú Orsi de Uruguay (37,7 %). Por el contrario, el cierre de la clasificación estuvo integrado por Daniel Ortega (33,9 %), José Mulino (32,1 %), Delcy Rodríguez (28,8 %) y Bernardo Arévalo, quien ocupó el último lugar con un 28,2 %. La medición destacó asimismo que el mandatario boliviano Rodrigo Paz protagonizó la retracción más pronunciada de la muestra al ceder 8,9 puntos.