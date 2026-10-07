El conflicto educativo en Francia sumó una nueva jornada de tensión operativa con la multiplicación de tomas y bloqueos en al menos 413 establecimientos de nivel secundario en ciudades como París, Estrasburgo, Rennes y Toulouse. Las fuerzas de seguridad recurrieron nuevamente al empleo de gases lacrimógenos y camiones hidrantes para despejar los accesos a los centros educativos y dispersar las concentraciones juveniles. Según los balances oficiales del Ministerio del Interior francés, la respuesta estatal ante la continuidad de las medidas de fuerza dejó un saldo acumulado de más de 6.500 detenidos desde el inicio de las movilizaciones a finales de septiembre, registrándose casi 500 arrestos y 43 agentes heridos tan solo durante las manifestaciones de las últimas 24 horas.

Frente al endurecimiento del dispositivo de contención policial, dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) denunciaron públicamente el uso desproporcionado de la fuerza contra estudiantes de entre 14 y 16 años, destacando que delegados gremiales y trabajadores industriales debieron intervenir para proteger física a los jóvenes durante los desalojos. En el plano institucional, el ministro de Educación, Édouard Geffray, reconoció las dificultades estructurales que afronta el Estado para suplir las ausencias docentes y planteó la apertura de instancias de diálogo; sin embargo, las agrupaciones estudiantiles rechazaron las convocatorias y ratificaron la continuidad de los paros hasta obtener presupuestos de reparación edilicia e incorporación de personal en los distritos más postergados.

La persistencia del escenario de violencia urbana en las principales arterias francesas comenzó a generar repercusiones diplomáticas en el plano internacional. Desde Moscú, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, cuestionó en términos categóricos el accionar de los efectivos galos y criticó la falta de pronunciamientos por parte del Palacio del Elíseo y de los organismos multilaterales de la Unión Europea respecto a la actuación policial durante las movilizaciones. Mientras tanto, las centrales sindicales francesas anticiparon que mantendrán el esquema de paros y concentraciones para los próximos días, profundizando la presión sobre el gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu.