Argentina Week en París: el embajador de Francia elogió la política de Rolando Figueroa sobre los recursos de Neuquén

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, participó este miércoles en París de la recepción que abrió la agenda de la segunda edición de la Argentina Week, un encuentro que reúne a funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios con el objetivo de promover inversiones en sectores estratégicos de la Argentina. Durante la actividad, el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, hizo una referencia directa a la posición del mandatario neuquino respecto de los recursos naturales de la provincia.

“Si llegamos a encontrar algo, sepan que negociaremos las licencias con la dureza del querido Rolo Figueroa”, expresó el diplomático, en una definición que puso el foco en la defensa de los intereses de Neuquén frente a eventuales inversiones.

Sielecki también anticipó que la Argentina Week contará con la participación de importantes ejecutivos europeos y señaló que el objetivo será “acelerar, catalizar y profundizar inversiones fundamentales para nuestro futuro”. Entre las empresas mencionadas en la agenda figuran grandes compañías vinculadas con energía, minería, agroindustria, tecnología y otros sectores estratégicos.

Vaca Muerta y el GNL, en el centro de la agenda

Para Neuquén, la presencia de Figueroa en París representa una oportunidad para presentar ante inversores europeos el potencial de Vaca Muerta y avanzar en una estrategia orientada a ampliar la producción, desarrollar infraestructura y abrir nuevos mercados para la energía neuquina.

El gobernador será expositor del panel El gas argentino en el mercado mundial, junto al mandatario de Río Negro, Alberto Weretilneck; el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni; y el CEO de SEFE Group, Egbert Laege.

El eje estará puesto en el desarrollo del gas natural licuado (GNL), la infraestructura necesaria para exportar y la producción con menores emisiones. Figueroa ya había planteado que Neuquén necesita inversiones y reglas que permitan desarrollar proyectos energéticos de largo plazo.

La provincia busca así posicionar a Vaca Muerta no solamente como una formación productiva de hidrocarburos, sino como una plataforma para incrementar las exportaciones energéticas argentinas.

Una delegación argentina con 13 gobernadores

La recepción reunió a buena parte de la delegación argentina que participa de la Argentina Week. Además de Figueroa estuvieron, entre otros, Ignacio Torres, Alberto Weretilneck, Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio, Gustavo Sáenz, Juan Pablo Valdés, Leandro Zdero, Carlos Sadir, Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Claudio Vidal y Jorge Macri.

Por el Gobierno nacional participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno, entre otros funcionarios.

La Argentina Week se desarrolla entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en París. La agenda incluye exposiciones, reuniones empresariales y encuentros institucionales en ámbitos como la OCDE, la Agencia Internacional de Energía y la Cámara Internacional de Comercio.

Qué busca Neuquén con la Argentina Week

Para la Provincia, el objetivo concreto es atraer capitales que permitan acelerar proyectos vinculados con Vaca Muerta, ampliar infraestructura energética y avanzar en la exportación de gas.

Figueroa tendrá además la posibilidad de presentar ante compañías europeas una agenda que combina producción, infraestructura, GNL y reducción de emisiones. El planteo forma parte de la estrategia provincial para transformar el crecimiento de Vaca Muerta en mayores exportaciones y actividad económica.

En septiembre, durante su gira por Washington y Houston, el gobernador había definido a Neuquén como “uno de los faros más importantes de atracción de inversiones de la Argentina”. Ahora trasladará ese planteo al escenario europeo, con Vaca Muerta como principal carta energética de la provincia.