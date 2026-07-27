España enfrenta el incendio forestal más grande registrado en su historia: el fuego en la provincia de Ávila ya consumió alrededor de 50.000 hectáreas y sigue activo, mientras la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, informó que los incendios que afectan en conjunto a la región de Madrid y las provincias de Ávila y Toledo sumaron más de 77.000 hectáreas devastadas. Cerca de 100.000 personas fueron evacuadas o debieron permanecer en interiores a lo largo de 46 municipios en las tres jurisdicciones afectadas. Un segundo incendio activo en la provincia oriental de Castellón afectó a más de 16.000 personas en 18 municipios durante el fin de semana. Miles de bomberos respaldados por la Unidad Militar de Emergencias, aviones cisterna y helicópteros trabajaron sin pausa el domingo para contener las llamas, en uno de los mayores despliegues de medios anti-incendio de la historia española.

El teniente general Francisco Javier Marcos Izquierdo, comandante de la UME, confirmó que los incendios de Ávila y Madrid se mantienen separados y que los bomberos creen haber logrado contener el avance de las llamas entre ambas zonas, aunque el perímetro del incendio no está completamente asegurado. Desde el puesto de mando avanzado en Navalcarnero, en el oeste de Madrid, Aagesen advirtió que, de ser necesario, se ordenarán evacuaciones adicionales, y que los residentes desalojados solo podrán regresar a sus hogares cuando las condiciones sean consideradas seguras. La situación en el centro del país es la más grave de una temporada de incendios que ya había consumido más de 100.000 hectáreas en todo el territorio español antes de este fin de semana, convirtiendo a 2026 en el año más destructivo para los bosques españoles en décadas.

El desastre en el centro de España se inscribe en la ola de calor extremo que devasta el sur de Europa con temperaturas de hasta 44°C: incendios simultáneos activos en Sicilia, el sur de Francia con más de 20.000 evacuados en Lège-Cap-Ferret, Grecia en alerta máxima por cuatro días y Chipre con advertencias de 43°C. La acumulación de emergencias climáticas —que en pocas semanas incluyó también el temporal histórico en el norte de Chile con 10 muertos, la ola de calor francesa de junio con 40 ahogados y los terremotos de Venezuela con más de 5.200 muertos— configura el verano de 2026 como uno de los más devastadores en la historia reciente del hemisferio norte, y reaviva con urgencia el debate sobre la adaptación de las sociedades a una crisis climática que cada año supera sus propios límit