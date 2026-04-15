El presidente Donald Trump afirmó que la guerra entre Estados Unidos e Irán está "muy cerca" de terminar, a medida que disminuyen las hostilidades, en medio de un frágil acuerdo de alto el fuego de dos semanas.

"Creo que está muy cerca de terminar, si", expresó el mandatario en un entrevista con la cadena Fox, que se emitirá completa por la mañana en todo Estados Unidos, en el programa 'Morning with Maria'.

Estas declaraciones de Trump se producen cuando se espera que las conversaciones de paz entre funcionarios estadounidense e iraníes se reanuden en las próximas horas, luego de la falta de acuerdo que hubo en un reciente encuentro entre las partes en Islamabad, la capital de Pakistán.

Por otra parte, el mandatario sostuvo que "si me marchara ahora mismo, tardarían 20 años en reconstruir ese país. Y aún no terminamos. Veremos que pasa, pero creo que tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo".

En otra entrevista con la cadena estadounidense ABC News. Trump dijo que no cree que sea necesario extender la tregua. Tras señalar que hay "dos días maravillosos por delante", Trump dijo que prefiere un acuerdo para finalizar la guerra y para que Irán pueda iniciar el proceso de reconstrucción.

Además, añadió que “Ellos (Irán) realmente tienen un régimen diferente ahora” y que "hemos eliminado a los radicales".