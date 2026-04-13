Luego de que el presidente estadounidense Donald Trump arremetiera contra el Papa León XIV tras publicar en su cuenta de Truth social que "Es débil con el crimen y terrible en política exterior", el Sumo Pontífice decidió responderle. León XIV, quien este lunes viajó hacia Argelia y tenía previsto hablar con los periodistas que lo acompañan en el avión, declaró: “No tengo miedo a la administración Trump. Seguiré hablando en voz alta contra la guerra”, según informaron medios italianos.

Anteriormente, el Sumo Pontífice de nacionalidad estadounidense y también peruana había dicho que no deseaba “entrar en un debate con él (Trump)”, pero que “el Evangelio es claro” y “la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra”. Este domingo, Trump atacó al Papa en redes sociales, y lo instó a "concentrarse en ser un gran papa, no un político", porque "está perjudicando a la Iglesia católica"._

Como respuesta, las palabras concretas del Papa este lunes, según la transcripción de los medios italianos, fueron: “No, no tengo miedo de la administración Trump, ni a proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio, que es para lo que creo que debo estar aquí, y por eso existe la Iglesia. No somos políticos, no vemos la política exterior desde la misma perspectiva, sino como constructores de paz. No creo que el mensaje del Evangelio deba ser tergiversado, como algunos están haciendo. Yo sigo hablando claro contra la guerra, tratando de promover la paz, el diálogo y el multilateralismo con los Estados para encontrar soluciones a los problemas. Demasiadas personas sufren hoy, demasiadas personas inocentes han sido asesinadas, y creo que alguien debe alzar la voz y decir que hay una mejor manera”.