La administración Trump se siente “optimista sobre las perspectivas de un acuerdo” con Irán, declaró la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y señaló al mismo tiempo que Pakistán sería la ubicación probable para una posible segunda ronda de conversaciones presenciales.

“Nada es oficial hasta que lo escuchen de nosotros aquí en la Casa Blanca”, dijo Leavitt a los periodistas, refiriéndose a otra posible reunión. “Pero nos sentimos optimistas sobre las perspectivas de un acuerdo”, reportó la cadena CNN.

Añadió que cualquier delegación estadounidense probablemente regresaría a Islamabad, donde el vicepresidente J. D. Vance encabezó las conversaciones con los iraníes el fin de semana pasado.

“Muy probablemente estarían en el mismo lugar en el que estuvieron la última vez”, afirmó Leavitt. La secretaria de prensa también desmintió los informes sobre una prórroga del alto el fuego, algo que, según reportó CNN a primera hora del miércoles, Estados Unidos no había acordado formalmente.

“He visto algunos informes —una vez más, informes erróneos— esta mañana sugiriendo que habíamos solicitado formalmente una prórroga del alto el fuego. Eso no es cierto; en este momento, seguimos plenamente comprometidos con estas negociaciones”, declaró Leavitt.