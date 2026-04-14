La demanda mundial de petróleo disminuirá en un promedio de 80.000 barriles diarios (80 kb/d) en 2026, desde las expectativas previas de un crecimiento de 730 kb/d, ya que la guerra de Irán trastoca el la Agencia Internacional de Energía (AIE). Según el último Informe del Mercado Petrolero de la AIE se pronostica que la demanda de petróleo disminuirá en 1,5 millones de barriles diarios (1,5 mb/d) en el segundo trimestre de 2026.

Esto que marca la caída más pronunciada desde que la COVID-19 redujo el consumo de combustible. A medida que persisten la escasez y los precios más altos, se espera que la destrucción de la demanda se extienda.

El suministro mundial de petróleo se desplomó en 10,1 mb/d hasta 97 mb/d en marzo, indica el informe, agregando que los continuos ataques a la infraestructura energética en Medio Oriente y las restricciones vigentes al movimiento de buques petroleros a través del Estrecho de Ormuz llevaron a la mayor interrupción de la historia.

Según la agencia, el transporte mundial de crudo continúa enfrentándose a interrupciones en el suministro de materias primas y daños en la infraestructura, lo que está tensando los mercados mundiales de productos. La agencia proyectó que el transporte mundial de crudo disminuirá en un promedio de 1 millón de barriles diarios en 2026, hasta alcanzar los 82,9 millones de barriles diarios.

Las reservas mundiales de petróleo observadas cayeron en 85 millones de barriles en marzo, con una reducción significativa de 205 millones de barriles en las reservas fuera del Golfo Pérsico, debido a la interrupción del flujo a través del Estrecho de Ormuz.

Los precios del petróleo registraron su mayor aumento mensual histórico en marzo, tras la crisis de suministro más grave jamás registrada, según el informe.

La AIE señaló que un alto el fuego de dos semanas entre Irán y Estados Unidos brindó cierto alivio a los mercados petroleros mundiales, pero aún no está claro si se traducirá en una paz duradera y en el restablecimiento de los flujos marítimos regulares a través del Estrecho de Ormuz.

La reanudación de los flujos a través del Estrecho de Ormuz sigue siendo la variable más importante para aliviar la presión sobre el suministro de energía, los precios y la economía mundial, afirmó la AIE.

Después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara el domingo con bloquear los barcos que intentaran entrar o salir del estrecho de Ormuz, el Comando Central de Estados Unidos anunció que las fuerzas estadounidenses comenzarán a implementar un bloqueo de “todo el tráfico marítimo que entre y salga de los puertos iraníes” el lunes a las 10:00 a. m., hora del este (14:00 GMT).