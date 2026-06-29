El fenómeno que sorprendió a París: un rayo impactó de lleno sobre la Torre Eiffel

Una impresionante tormenta eléctrica que atravesó París dejó una de las imágenes más impactantes de los últimos días: un rayo cayó directamente sobre la Torre Eiffel, mientras decenas de personas observaban el fenómeno y registraban el momento con sus teléfonos celulares. El video se volvió viral en pocas horas en redes sociales.

La descarga eléctrica impactó en la parte más alta del monumento, generando un intenso destello que iluminó el cielo parisino. Las imágenes muestran cómo el rayo alcanza la estructura metálica en cuestión de milisegundos, en medio de una tormenta que puso fin a varios días de temperaturas extremas en la capital francesa.

Aunque la escena resultó impactante, la Torre Eiffel está diseñada para soportar este tipo de fenómenos. Gracias a su sistema de pararrayos y a su estructura metálica, las descargas eléctricas son conducidas de manera segura hacia el suelo, evitando daños tanto en el monumento como en las personas que se encuentran en su interior.

El episodio ocurrió mientras Europa atraviesa una intensa ola de calor, que elevó las temperaturas a niveles récord en varios países. En Francia, el ingreso de aire frío provocó tormentas eléctricas de gran intensidad que afectaron distintas regiones y obligaron a emitir alertas meteorológicas.

Las autoridades sanitarias francesas también manifestaron su preocupación por las consecuencias del calor extremo, especialmente entre las personas mayores. Según datos oficiales, durante la última semana se registró un aumento significativo de la mortalidad asociado a las altas temperaturas, lo que mantiene bajo vigilancia la evolución de las condiciones climáticas.

Mientras tanto, el video del rayo sobre la Torre Eiffel continúa acumulando millones de reproducciones, convirtiéndose en una de las postales más llamativas del temporal que afectó a París y que volvió a poner de manifiesto la fuerza de los fenómenos meteorológicos extremos que atraviesa Europa.