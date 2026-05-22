Un tramo original de la escalera de caracol de la Torre Eiffel fue subastado en París por unos 450.000 euros, en una venta organizada por la casa Artcurial que reunió piezas históricas vinculadas al emblemático monumento francés.

La estructura, adquirida por un coleccionista francés, mide casi tres metros de altura, cuenta con 14 escalones y pesa alrededor de 1,4 toneladas. La pieza había sido valuada inicialmente entre 120.000 y 150.000 euros, aunque el precio final superó ampliamente esas estimaciones.

Los escalones pertenecían a la escalera de caracol original que conectaba el segundo y el tercer piso de la Torre Eiffel. La estructura fue desmontada en 1983, cuando se instaló un ascensor, y dividida en 24 secciones de distintos tamaños.

Desde entonces, esas piezas se transformaron en objetos de colección y quedaron distribuidas en distintos lugares del mundo. Algunas se encuentran en la Estatua de la Libertad, mientras que otras forman parte de colecciones privadas o están exhibidas en Japón.

La misma casa de subastas ya había vendido otros fragmentos de la escalera en años anteriores. En 2016, otro tramo similar fue adquirido por un comprador asiático por más de 524.000 euros, mientras que en 2008 un coleccionista estadounidense pagó 553.000 euros, récord histórico para este tipo de piezas.

“Cuando compras un pedazo de la Torre Eiffel, compras un pedazo de París”, sostuvo Sabrina Dolla, directora de diseño Art Déco de Artcurial, quien además señaló que el interés por el monumento creció tras los Juegos Olímpicos de París 2024.

La Torre Eiffel fue diseñada por Gustave Eiffel para la Exposición Universal de 1889, realizada por el centenario de la Revolución Francesa. Con sus 324 metros de altura, continúa siendo uno de los monumentos más visitados del mundo.