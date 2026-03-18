La Fuerza Aérea Israelí atacó una instalación de procesamiento de gas natural en el suroeste de Irán. Se trata de la primera vez que Israel ataca instalaciones de gas natural en Irán, que son clave para la economía de Irán. Los funcionarios israelíes dijeron que el ataque fue coordinado y aprobado por la administración Trump.

La agencia de noticias semioficial Tasnim informó que varias instalaciones en el campo de gas South Pars, cerca de Bushehr, fueron atacadas. Según el informe, los equipos de emergencia estaban en el lugar tratando de extinguir el fuego.

Los medios estatales informaron que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que varias instalaciones energéticas en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar deberían ser evacuadas debido a posibles ataques.

La administración Trump se opuso al ataque anterior de Israel contra los depósitos de petróleo en Teherán y le pidió a Israel que no atacara la infraestructura energética sin la aprobación de Estados Unidos.

