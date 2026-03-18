Al menos dos personas murieron en la madrugada en las cercanías de Tel Aviv luego del impacto de fragmentos de misiles lanzados desde Irán, según informaron los servicios de emergencia israelíes.

Los equipos de Magen David Adom, equivalente de la Cruz Roja en Israel, difundieron imágenes del lugar que muestran importantes daños materiales en un edificio de Ramat Gan y en la estación de trenes de Savidor. Entre ellos se encuentran un automóvil incendiado y escombros, tras el ataque que se enmarca en la escalada del conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El servicio de emergencias informó de que las dos víctimas -un hombre y una mujer- tenían alrededor de 70 años, creen que estaban en la escalera del edificio y que no pudieron llegar a tiempo al refugio antiaéreo más cercano.

De esta manera, ya suman catorce las personas fallecidas en territorio israelí desde que comenzó el conflicto, el pasado 28 de febrero. Por otra parte, y según los expertos israelíes, la mitad de los misiles empleados por las fuerzas de Irán están equipoadas con ojivas de racimo, por lo que pueden abrirse antes de caer y dispersar municiones más pequeñas sobre un radio estimado en diez kilómetros.