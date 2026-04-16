En su guerra contra el grupo terrorista Hezbolá, aviones de guerra israelíes realizaron dos ataques aéreos consecutivos contra el puente Qasmiyeh sobre el río Litani, en el sur del Líbano, destruyéndolo por completo, según informó la cadena de TV libanesa Al Jadeed.

Se trata de un puente que forma parte de la principal ruta costera que conecta la ciudad de Sidón con la zona de Tiro, y era el último paso que quedaba hacia zonas del sur del Líbano luego de la destrucción de otras infraestructuras cercanas.

Según dicho medio libanés, un dron realizó un ataque en dos fases cerca del puente antes de los bombardeos aéreos. Con la eliminación del puente se interrumpe gravemente el tráfico a lo largo de la ruta costera, una arteria vital que conecta las regiones del sur con la capital, Beirut.

Debido al hecho, el ejército libanés evacuó un puesto de control en el puente y cerró las rutas que conducen a la zona.