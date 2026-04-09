El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que “no hay alto el fuego en el Líbano” y que “seguimos atacando a Hezbolá con fuerza y no nos detendremos”. Netanyahu también afirmó haber solicitado conversaciones directas con el Gobierno libanés con el objetivo de desarmar a Hezbolá y lograr “un acuerdo de paz histórico y sostenible”, reportó la cadena CNN .

Previamente, Netanyahu, instruyó a su gabinete a iniciar negociaciones directas con Líbano para un acuerdo de paz, informó su oficina el jueves. La oficina indicó que las conversaciones propuestas se centrarían en “establecer relaciones pacíficas” entre los dos países, que no tienen vínculos oficiales y formalmente permanecen en guerra.

Las negociaciones también abordarían el desarme de Hezbolá, el grupo alineado con Irán que Israel atacó intensamente el miércoles, luego de que se reanudaran los combates transfronterizos a principios de marzo en el contexto del conflicto iraní.

Las conversaciones directas entre Israel y Líbano comenzarán la próxima semana, informó la cadena estatal israelí Kan TV. Las conversaciones se llevarán a cabo bajo el patrocinio de Estados Unidos.