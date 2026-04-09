El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, informó este jueves que el ejército israelí abatió en Beirut a Ali Youssef Kharshi, secretario general de Naim Qassem, líder de Hezbolá, durante los ataques nocturnos..

En su cuenta de X, el mandatario indicó: “En Beirut eliminamos a Ali Youssef Kharshi, secretario personal del secretario general de la organización terrorista Hezbolá, Naim Qassem, y uno de los hombres más cercanos a él”.

El mensaje va acompañado de un video de los ataques a una serie de “una serie de infraestructuras terroristas en el sur de Líbano: pasos que se utilizaron para transferir miles de armas, cohetes y lanzadores, así como almacenes de municiones, lanzadores y cuarteles de Hezbolá”. según explica Netanyahu, y advierte: “continuaremos golpeando a Hezbolá en cualquier lugar que sea necesario”.

“Quien actúe contra los ciudadanos de Israel será alcanzado. Continuaremos golpeando a Hezbollah en cualquier lugar que sea necesario, hasta que devolvamos la seguridad completa a los residentes del norte”, sentenció.