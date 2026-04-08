La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Irán presentó “un nuevo plan”, que Washington consideró “más razonable” e informó que el presidente Donald Trump enviará al vicepresidente JD Vance junto con Jared Kushner y Steve Witkoff a participar de “conversaciones de paz con Irán el fin de semana” en Pakistán.

La funcionaria aseguró que los iraníes presentaron inicialmente un plan de 10 puntos que era “fundamentalmente poco serio, inaceptable y fue descartado por completo”. Según Leavitt, citado por CNN, NBC News, CBS News y la Agencia Noticias Argentinas, esa primera propuesta fue literalmente desechada por el presidente Trump y su equipo negociador.

Posteriormente, indicó, Irán entregó un plan nuevo, “más razonable, totalmente diferente y conciso”, que Trump y su equipo estimaron como una base viable para negociar y alinearlo con la propia propuesta estadounidense de 15 puntos.

Leavitt sostuvo que las líneas rojas de Trump —como el fin del enriquecimiento de uranio en Irán— siguen siendo las mismas, y no detalló el contenido del plan original de 10 puntos.

En tanto, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán publicó anoche un comunicado en el que expuso parte de ese plan inicial: la retirada de las fuerzas estadounidenses de las bases de la región, indemnización total por los daños sufridos por Irán y el levantamiento de las sanciones. El comunicado afirmaba que “Irán solo aceptará el fin de la guerra cuando, además de aceptar los principios descritos en el plan de 10 puntos, se finalicen los detalles en las negociaciones”.

Sobre el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz, Leavitt dijo que la supuesta suspensión por parte de Irán es “inaceptable” y “falsa”. Señaló que hay una contradicción entre lo que Irán dice públicamente y lo que transmite en privado: “Hoy hemos observado un aumento del tráfico en el estrecho. Y reitero la expectativa y la exigencia del presidente de que el estrecho de Ormuz se reabra de inmediato, con rapidez y seguridad”.

Finalmente, Leavitt confirmó que el vicepresidente JD Vance viajará junto al enviado especial Witkoff y a Kushner a Islamabad para participar en conversaciones de paz con Irán. La primera ronda presencial de esas conversaciones está prevista para el sábado por la mañana, hora local.