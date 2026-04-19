El presidente Javier Milei arribó este domingo a Israel y dio inicio a una nueva gira internacional, en lo que representa su tercer viaje oficial a ese país desde que asumió la presidencia. La visita se enmarca en un contexto de fuerte alineamiento político y diplomático con el gobierno israelí.

La primera actividad del mandatario fue su paso por el Muro de los Lamentos, uno de los sitios más emblemáticos del judaísmo. Allí, Milei realizó un gesto de alto valor simbólico, marcando desde el inicio el tono de su agenda en Medio Oriente.

Durante su estadía, el Presidente participará de los actos por el Día de la Independencia de Israel y recibirá un reconocimiento por su respaldo político en el marco del conflicto regional. La agenda incluye además encuentros institucionales de relevancia.

La comitiva oficial está integrada por Karina Milei, el ministro Pablo Quirno y el funcionario Juan Bautista Mahiques, quienes acompañan al mandatario en una serie de reuniones estratégicas orientadas a fortalecer vínculos bilaterales.

Entre los puntos centrales del viaje se destaca la reunión prevista con Benjamin Netanyahu, donde se abordarán temas de cooperación internacional y el proyecto de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, una iniciativa que implica un posicionamiento geopolítico clave.