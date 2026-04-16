A días de su tercer viaje a Israel como Presidente, Javier Milei volvió a expresar su respaldo al primer ministro Benjamín Netanyahu y ratificó su decisión de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén.

“El tiempo es de Dios, pero tengo la convicción de hacerlo y cuando las circunstancias me lo permitan lo voy a hacer”, aseguró en una entrevista con un medio israelí, donde también definió a Netanyahu como “un líder extraordinario”.

Milei remarcó su vínculo personal con Netanyahu: “Me siento su amigo, tengo un afecto enorme por él, pero sobre todo una profunda admiración”. En esa línea, sostuvo que tanto Israel como “todo el mundo occidental” deberían estar agradecidos por su liderazgo.

El Presidente reiteró además el compromiso asumido durante su paso por el Parlamento israelí y afirmó que el traslado de la embajada es una decisión tomada, aunque todavía sin una fecha concreta para su implementación.

La medida implicaría un nuevo gesto de alineamiento internacional, en línea con lo hecho por Donald Trump en 2018, cuando trasladó la embajada estadounidense a Jerusalén.

En el plano geopolítico, Milei también volvió a endurecer su postura contra Irán, al que calificó como “enemigo de la Argentina”, en referencia a los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994.

“Irán exporta terrorismo a todo el mundo y lo financia”, afirmó, y agregó que no se trata solo de una amenaza para Israel, sino para “todo Occidente”.

En ese contexto, Milei respaldó las acciones de Israel y Estados Unidos y sostuvo que la comunidad internacional actúa con temor frente al país islámico. “Si usted quiere la paz tiene que estar preparado para la guerra”, concluyó.