El presidente Javier Milei mantuvo este lunes su primer encuentro oficial con el mandatario chileno José Antonio Kast en la Casa Rosada, en una reunión que evidenció la fuerte sintonía ideológica entre ambos líderes.

La reunión se desarrolló en el despacho presidencial luego de una breve aparición en el Salón Blanco, donde ambos mandatarios se mostraron ante la prensa. El objetivo central del encuentro fue fortalecer una agenda común basada en ideas económicas liberales y una visión compartida sobre el rol del Estado.

En ese sentido, tanto Milei como Kast coinciden en la necesidad de impulsar políticas de reducción del gasto público, mayor apertura económica y una postura firme en temas como seguridad e inmigración. Además, ambos mantienen afinidad con la administración de Donald Trump, lo que refuerza su posicionamiento internacional.

El mandatario argentino estuvo acompañado por su gabinete, entre ellos el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, mientras que Kast llegó con una nutrida comitiva que incluyó a funcionarios clave de su administración.

La visita también responde a una tradición diplomática histórica, ya que los presidentes chilenos suelen elegir a la Argentina como su primer destino internacional. Este gesto había sido replicado anteriormente por Gabriel Boric, aunque en un contexto político muy diferente.

Con este encuentro, ambos gobiernos buscan dejar atrás las tensiones recientes y avanzar hacia una etapa de cooperación estratégica, con eje en coincidencias ideológicas y objetivos comunes en la región.