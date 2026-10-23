La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció la concreción de un acuerdo de alto el fuego local entre las fuerzas armadas de Rusia y Ucrania en la ciudad sureña de Oleshky, una de las zonas más críticas de la línea del frente en la región de Jersón.

Según el comunicado emitido por la Casa Blanca, la tregua entrará en vigor el próximo 29 de octubre con el objetivo de pausar temporalmente las operaciones militares, habilitar el ingreso de asistencia médica y alimentos, y coordinar el traslado seguro de la población civil afectada por el asedio.

En su rol de "Intermediaria Exclusiva", la esposa del presidente Donald Trump detalló que trabajó directamente con las autoridades de ambos países para definir los aspectos técnicos, la logística de desminado y los protocolos de evacuación voluntaria. La medida busca atender a una golpeada comunidad —compuesta en su mayoría por adultos mayores— que permanece sin suministros estables, agua ni medicamentos a causa de los constantes enfrentamientos. Las tareas de campo estarán a cargo de equipos civiles de ambas naciones y contarán con el monitoreo de un medio de comunicación estadounidense independiente para documentar el proceso.

El entendimiento se gestó tras los contactos informales iniciados por Melania Trump durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, utilizando los mismos canales diplomáticos que permitieron la reunificación previa de decenas de niños separados por el conflicto.

Esta tregua humanitaria se suma a las gestiones eclesiásticas de mediación que en días anteriores había impulsado el papa León XIV ante Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, y coincide con los esfuerzos del enviado especial de Washington para destrabar las conversaciones bilaterales de paz.