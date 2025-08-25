La esposa de Erdogan pide a Melania Trump que presione a Netanyahu por Gaza

La primera dama turca, Emine Erdogan, le instó a la esposa del presidente estadounidense Donald Trump, Melania Trump, a que se ponga en contacto con el primer ministro de Israel y plantee la difícil situación de los niños en Gaza, según las autoridades de Ankara. Erdogan escribió que se inspiró en la carta que Melania Trump envió al presidente ruso Vladimir Putin a principios de este mes sobre los niños en Ucrania y Rusia.

"Tengo fe en que la importante sensibilidad que ha demostrado por los 648 niños ucranianos... se extenderá también a Gaza", escribe Emine Erdogan en la carta fechada el viernes y publicada por la presidencia turca.

“En estos días, cuando el mundo está experimentando un despertar colectivo y el reconocimiento de Palestina se ha convertido en una voluntad global, creo que su llamado en nombre de Gaza cumpliría una responsabilidad histórica hacia el pueblo palestino”, agrega la carta de Emine Erdogan.

“Tenemos el deber de defender el derecho internacional y los valores humanos compartidos, y de mantenernos firmes en torno a nuestros principios comunes”, continúa el texto, difundido por la agencia Anadolu de Turquía.