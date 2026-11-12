Un trágico derrumbe registrado en el distrito neoyorquino de Brooklyn provocó la muerte de al menos ocho personas y dejó a otras 17 heridas. El colapso ocurrió alrededor de las 16:00 hora local en el barrio residencial de Flatbush, cuando un inmueble de tres plantas construido en 1930 se desplomó repentinamente sobre una excavación en una obra de construcción contigua. De acuerdo con los reportes preliminares de la comisionada de Bomberos de Nueva York, Lillian Bonsignore, entre el total de afectados se contabilizaron siete menores de edad, mientras las autoridades mantienen reservas sobre el estado exacto de las víctimas identificadas hasta el momento.

Más de 250 efectivos del Departamento de Bomberos y equipos especializados de emergencia desplegaron una compleja operación de rescate en la zona, utilizando drones de reconocimiento, perros rastreadores y herramientas mecánicas de corte para remover los escombros. Durante las primeras horas de labor, los socorristas lograron extraer con vida a varios atrapados, entre ellos una mujer embarazada y dos niños pequeños tras los angustiantes pedidos de auxilio de sus familiares. Sin embargo, el jefe de bomberos, John Esposito, advirtió que la remoción e inspección completa del perímetro demandará varios días debido a la inestabilidad de los restos y la posibilidad de que permanezcan más personas desaparecidas bajo la estructura.

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, acudió al área del siniestro para supervisar las tareas, destacó la labor técnica de los rescatistas frente a los riesgos subterráneos del terreno y expresó su solidaridad hacia las familias de los damnificados. En simultáneo, peritos de seguridad edilicia de la ciudad iniciaron las actuaciones correspondientes para evaluar la integridad estructural de las propiedades lindantes —una de las cuales sufrió el desprendimiento de su pared medianera— y determinar si los trabajos de excavación en el lote vecino incidieron en la caída del edificio.