El juez federal del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, falleció a los 92 años en Manhattan, según confirmó un portavoz del tribunal. El magistrado tenía a su cargo la histórica causa por narcoterrorismo, tráfico de drogas, uso de armas y torturas que involucra al exmandatario venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Tras confirmarse el deceso, el tribunal informó que el expediente fue reasignado por sorteo a la jueza Analisa Torres, de cara a la audiencia procesal programada para el próximo 17 de noviembre.

Hellerstein lideraba la investigación contra Maduro desde marzo de 2020, cuando la Fiscalía de los Estados Unidos presentó las primeras acusaciones formales, y en los últimos años intervino en causas derivadas como la condena contra el exjefe de inteligencia militar Hugo "El Pollo" Carvajal. Apenas dos semanas antes de su muerte, el magistrado había encabezado la audiencia en la que se formalizaron los nuevos cargos presentados tras la captura de la pareja en Caracas en enero de 2026, donde se incorporaron imputaciones por torturas cometidas contra ciudadanos estadounidenses.

Nombrado magistrado por el presidente Bill Clinton en 1998 tras cuatro décadas de ejercicio en el ámbito comercial y militar, Hellerstein acumuló casi 30 años de labor en el tribunal federal de Manhattan. Entre los litigios de mayor resonancia pública bajo su juzgado destacaron las complejas demandas por daños, lesiones y compensaciones derivadas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center.