Ted Turner, el empresario de medios que transformó para siempre la televisión con la creación de CNN en 1980, murió a los 87 años en Atlanta, según informó Turner Enterprises. Nacido en Ohio el 19 de noviembre de 1938, Turner había revelado en 2018 que padecía demencia con cuerpos de Lewy, y a principios de 2025 fue hospitalizado por una neumonía leve antes de recuperarse en un centro de rehabilitación. Su apuesta por ofrecer noticias las 24 horas del día fue considerada una locura en su momento, pero la cobertura en tiempo real de la guerra del Golfo a principios de los años 1990 catapultó a CNN a la proyección mundial y redefinió el concepto de periodismo televisivo, inspirando la creación posterior de canales como Fox News y MSNBC. Mark Thompson, presidente de CNN Worldwide, lo recordó como "intrépido, valiente y siempre dispuesto a seguir su intuición".

Turner construyó un imperio mediático que excedió con creces a CNN. Fue el creador de la primera superestación de cable y fundó canales como TBS, TNT, Turner Classic Movies y Cartoon Network, además de ser propietario de equipos deportivos profesionales como los Braves de Atlanta. En 1996 vendió sus cadenas a Time Warner en una operación que, según el propio Trump en su despedida en Truth Social, lo dejó "devastado" porque los nuevos dueños —a juicio del presidente— se apropiaron y "destruyeron" su creación. Trump lo calificó de "uno de los más grandes de la historia de la televisión". Pese a alejarse del negocio activo, Turner siempre sostuvo que CNN fue el "mayor logro" de su vida.

Más allá de los medios, Turner fue también una figura de peso en la filantropía global. En 1998 se comprometió a donar un billón de dólares a la ONU y fundó la Fundación de las Naciones Unidas, centrada en cambio climático, desarrollo sostenible, tecnología y salud, en un gesto que marcó un hito en la historia de las donaciones privadas a organismos internacionales. La revista Time lo nombró Hombre del Año en 1991, el mismo año en que se casó con la actriz Jane Fonda, su tercera esposa, con quien se divorció en 2001. Su muerte deja un vacío en la historia de los medios de comunicación del siglo XX: pocos empresarios pueden atribuirse haber cambiado los hábitos informativos de una civilización entera.