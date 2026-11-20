El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, formalizó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) su inscripción oficial como candidato presidencial para competir por un tercer mandato consecutivo en las elecciones generales previstas para el 28 de febrero de 2027. Acompañado por el vicepresidente Félix Ulloa —quien también registró su postulación para renovar el cargo— y respaldado por cerca de 3.000 simpatizantes en San Salvador, el mandatario de 45 años presentó la documentación el mismo día en que vencía el plazo legal del calendario electoral, amparado en la reforma constitucional aprobada por el oficialismo en julio de 2025 que habilitó la reelección indefinida, eliminó la segunda vuelta y extendió el período presidencial de cinco a seis años.

Durante su discurso frente a los seguidores de su partido, Nuevas Ideas, Bukele exhortó a la ciudadanía a acudir masivamente a las urnas para evitar que el país "vuelva al pasado" y advirtió a sus bases que no se confíen en los sondeos favorables, subrayando que el voto debe ser defendido y contado. Asimismo, defendió las garantías democráticas del proceso al destacar que once fuerzas políticas están habilitadas para competir y sostuvo que su objetivo para los próximos seis años será culminar proyectos de infraestructura en hospitales, escuelas, rutas y puentes, además de dar continuidad a los programas de becas universitarias y de primera infancia.

En la carrera electoral de 2027, el oficialismo enfrentará a una oposición fragmentada que intenta capitalizar el descontento frente a la concentración de poder del Ejecutivo. Por el histórico partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) —que apenas alcanzó el 6% de los votos en 2024 frente al 84% obtenido por Bukele— inscribió su candidatura la exdiputada de 38 años Mayteé Iraheta, mientras que el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) postuló al médico internista Rafael Aguirre, en un escenario marcado por el desgaste de las fuerzas tradicionales tras los recientes casos de corrupción de exmandatarios como Antonio Saca.