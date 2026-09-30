El piloto que intentó estrellar el avión de Flydubai, que cubría este miércoles la ruta entre Dubái y Tel Aviv, planeaba llevar a cabo un ataque similar al ocurrido el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, cuando cuatro aeronaves comerciales fueron secuestradas por miembros de Al-Qaeda, informan medios israelíes, citando a un alto funcionario.

La fuente, que participó en las conversaciones y evaluaciones de la situación, afirmó que, durante el vuelo FZ1073, uno de los pilotos apuñaló al otro, añadiendo que Israel investiga la sospecha de que su objetivo era tomar el control del Boeing 737 MAX 8 y provocar un accidente o secuestrarlo.

Asimismo, confirmó que el avión comenzó a caer en picada durante el incidente y otros miembros de la tripulación, incluidos los pilotos que se encontraban a bordo, lograron tomar el control de la aeronave.

Un terrorista planeaba estrellar un avión y asesinar a los 180 israelíes que viajaban

El funcionario describió en términos duros las preocupaciones surgidas en Israel, afirmando que el escenario que temían los responsables de seguridad era un intento de llevar a cabo un atentado al estilo de los ataques del 11 de septiembre: tomar el control del avión y estrellarlo, o intentar secuestrarlo mientras transportaba pasajeros israelíes.

Un vuelo de la aerolínea Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv aterrizó de emergencia este miércoles en Arabia Saudita tras un violento altercado en la cabina. Las autoridades israelíes investigan el hecho como un posible atentado terrorista. El copiloto, de nacionalidad omani, habría apuñalado al capitán y tomado los controles con la intención de estrellar la aeronave.

El avión, un Boeing 737 MAX que operaba el vuelo FZ1073, llevaba a bordo a unos 180 pasajeros, en su mayoría israelíes. El aparato se vio obligado a desviarse y aterrizar en el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita.

La dramática caída y el forcejeo en la cabina

Los datos de seguimiento de vuelo revelaron una caída abrupta de la aeronave. El avión descendió más de 4.000 metros en menos de 30 segundos, para luego volver a caer otros miles de metros. Esta maniobra errática es consistente con un forcejeo físico por el control del avión en la cabina.

Según los testimonios recogidos por medios israelíes, el copiloto apuñaló al capitán y lo sacó de su asiento. El capitán, de nacionalidad india, quedó gravemente herido y cubierto de sangre. En ese momento, varios pasajeros israelíes y miembros de la tripulación irrumpieron en la cabina para reducir al atacante.

El heroico accionar de los pasajeros

Un pasajero israelí que participó del operativo relató la escena en un video grabado a bordo, con el rostro cubierto de sangre. "Estamos en medio del secuestro de un avión. En este momento hemos reducido a los terroristas y nos estamos preparando para aterrizar", dijo. "Todo el mundo a bordo está a salvo, excepto el piloto. Necesitamos ayuda".

Otro testimonio, de una pasajera identificada como Meital, señaló que su esposo fue uno de los que corrió hacia la cabina al escuchar los gritos. "Alguien gritó 'apuñalamiento' y mi marido entendió inmediatamente lo que pasaba y corrió hacia la parte delantera del avión", contó al Canal 12. "Hubo apuñalamientos y mucha sangre".

La respuesta de Israel y la investigación en curso

El primer ministro Benjamin Netanyahu convocó a una reunión de seguridad urgente, mientras la Fuerza Aérea Israelí desplegaba cazas ante la sospecha de un secuestro. El espacio aéreo israelí se cerró temporalmente y luego se reabrió. El jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, canceló un viaje previsto a Estados Unidos para seguir la situación.

Las agencias de seguridad israelíes —el Shin Bet y el Mosad— trabajan junto a las autoridades saudíes para esclarecer los hechos. La principal hipótesis apunta a un ataque terrorista. El sospechoso, el copiloto, es de nacionalidad omani, un país que no mantiene relaciones diplomáticas normalizadas con Israel. Omán no aparece en la lista de naciones cuyos pilotos están autorizados a operar vuelos hacia Israel bajo el acuerdo de Flydubai.

Ambos pilotos fueron hospitalizados en Arabia Saudita. El pasaje resultó ileso y la aerolínea envió otro avión para trasladarlos de regreso a Israel.