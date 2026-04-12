El principio de humanidad, reconocido en las leyes internacionales, conlleva la "obligación moral de proteger a la población civil de los atroces efectos de la guerra", sentenció el Papa León XIV este domingo, ante unos 18.000 fieles en la Plaza de San Pedro. Tras el rezo del Regina Caeli, el Pontífice realizó un enérgico pedido de paz centrado en los conflictos que azotan al mundo, con especial énfasis en el tercer aniversario del inicio de las hostilidades en Sudán, sobre el cual exclamó: "¡Cuánto sufre el pueblo sudanés, víctima inocente de este drama inhumano!".

En ese sentido, el obispo de Roma renovó su llamado urgente a las partes beligerantes para que callen las armas e inicien, “sin precondiciones, un diálogo sincero destinado a detener cuanto antes esta guerra fratricida”.

En su alocución, el Papa también dirigió su atención al "drama" del pueblo ucraniano, pidiendo a la comunidad internacional que no cese su apoyo y rogando para que "la luz de Cristo traiga consuelo a los corazones afligidos".

Del mismo modo, León XIV hizo un llamamiento por el Líbano, país que atraviesa días de dolor y miedo, instando a las partes en conflicto a "cesar el fuego y a buscar con urgencia una solución pacífica".

Finalmente, el Santo Padre solicitó a los presentes que lo acompañen con la oración en su viaje apostólico a África, que se inicia mañana, 13 de abril, y que abarcará visitas oficiales a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

