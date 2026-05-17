El Jurado Nacional de Elecciones de Perú proclamó los resultados oficiales de los comicios presidenciales del 12 de abril, confirmando que la derechista Keiko Fujimori y el legislador de izquierda Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta el próximo 7 de junio. "Los candidatos que han obtenido las dos más altas mayorías relativas son Keiko Fujimori y Roberto Sánchez", anunció en conferencia de prensa el presidente del JNE, Roberto Burneo, al concluir el escrutinio del 100% de las actas, un proceso ralentizado por la revisión de más de 68.000 documentos observados a lo largo de 33 días. Fujimori, líder de Fuerza Popular e hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, obtuvo el 17,1% de los votos, mientras que Sánchez, psicólogo de 57 años y exministro del encarcelado Pedro Castillo, consolidó el segundo lugar con el 12% tras una remontada en los tramos finales del conteo.

La definición dejó herido al bloque de la extrema derecha. El exalcalde de Lima Rafael López Aliaga quedó fuera del balotaje en el tercer lugar con el 11,9%, separado de Sánchez por apenas 21.209 votos. López Aliaga desconoció de inmediato los resultados: "Impugnaremos este grave delito de traición a la patria. No aceptaremos resultados producto de fraude y corrupción", escribió en X, en alusión a los problemas logísticos registrados durante la jornada electoral en la capital. El JNE ratificó la validez del dictamen recordando que posee la última palabra constitucional, respaldado por la misión de observación de la Unión Europea, que validó el proceso general pese a haber detectado "graves deficiencias" organizativas.

El escenario que se abre promete reeditar la polarización extrema del balotaje de 2021, cuando Fujimori y Pedro Castillo se enfrentaron en una de las elecciones más tensas de la historia peruana reciente. Para Keiko, esta es su cuarta oportunidad consecutiva de alcanzar la presidencia tras tres derrotas previas en segunda vuelta; para Sánchez, su debut en una definición de ese calibre. Ambos se disputarán la conducción de un país sumido en una severa inestabilidad institucional crónica: desde 2016, ocho presidentes desfilaron por el Palacio de Gobierno, un récord que refleja la profundidad de una crisis que ningún balotaje, por sí solo, tiene garantías de resolver.